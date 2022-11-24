Manş Denizi'ndeki göçmen faciasında Fransa sorumlu: Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamış

Le Monde gazetesinin bilirkişi raporuna dayandırdığı haberine göre, İngiliz kurtarma ekiplerinin ısrarlı taleplerine rağmen Fransa'daki Gris-Nez Bölgesi Operasyonel Gözetim ve Kurtarma Merkezi (CROSS), göçmen gemisine çok yakın olan Fransız Flamant kurtarma gemisini yardıma göndermedi.

Göçmen gemisinin defalarca CROSS'u aradığı belgelenirken, kayıtlarda gemidekilerin yardım çığlıkları attığı ve ağladığı duyuldu.

Rapora göre, CROSS göçmenlerden konum bilgisini isterken 20 kilometre mesafede bulunan Fransız yardım gemisini göndermedi ve İngiliz tarafına durumun aciliyetine ilişkin eksik bilgi verdi.

İngiliz tarafı, göçmen gemisine 45 dakika uzaklıktaki Valiant kurtarma gemisini yardıma gönderirken Fransız makamları daha yakın olmasına rağmen harekete geçmedi.

Ayrıca meşgul olduğunu öne süren Fransız kurtarma gemisinin o sırada hayati bir görevle meşgul olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan İngilizlerin iletişime geçtiği Le Concerto tanker gemisinin bilgi için aradığı Fransız makamları, yardım gemilerinin yolda olduğunu belirterek Le Concerto'dan yoluna devam etmesini istedi.

Fransız yardım gemisinin aksine İngiliz kurtarma gemisinin o gece diğer teknelerdeki 98 göçmeni kurtardığı da kaydedildi.

Manş Denizi üzerinden 24 Kasım 2021'de İngiltere'ye geçmeye çalışırken batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin cansız bedeni o güzergahtan geçen bir balıkçı teknesince öğlen saatleri fark edilmişti.

Ekiplerin 27 kişinin cesedini sudan çıkardığı faciadan sadece 2 kişi kurtulmuştu.

Fransız Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Herve Berville 17 Kasım'da Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, 27 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, "Bu kişilerin Fransız sularında bulundukları ve herhangi bir an bir ihlal, bir hata olduğu kanıtlanırsa yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Berville, olayla ilgili biri adli 2 soruşturma olduğunu belirtmişti.

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque ve Grande-Synthe kentlerinde ölen 27 göçmenin anısına bugün yürüyüş ve etkinlik düzenlenecek.