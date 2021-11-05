Manş Denizi'ndeki göçmen hareketliliği devam ediyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, cuma günü 853 göçmenin küçük teknelerle Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek ülkeye girdiğini bildirdi. Bakanlık bunun bu hafta içerisinde günlük rekor rakam olduğunu belirtti.

Son olarak ağustos ayında İngiltere'ye tek günde 828 göçmen girmişti.

Soğuk hava, güçlü akıntı ve batma tehlikesi yönündeki uyarılara rağmen Fransa'dan İngiltere'ye geçen göçmen sayısı son 3 yılda yeniden artmış durumda.

Bir İngiliz yerel ajansına (PA) göre, sene başından bu yana 21 binden fazla göçmen küçük teknelerle Birleşik Krallık'a geçti.

Bu rakam, 2020'de ülkeye giren göçmenlerin sayısının iki katından daha fazla.

Hava durumunun ve görüş koşullarının nispeten iyi olmasının yanı sıra kış gelmeden İngiltere'ye gitmek isteyen göçmenlerin geçiş denemelerinde bu hafta daha fazla artış gözlendi.

Kaynak: Euronews