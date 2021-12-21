Markette tekbir getiren kişiye 8 ay hapis

Fransa’nın iç bölgelerinde yer alan Saint Etienne kentinde bir süper markette, yüksek sesle tekbir getiren Tunus kökenli bir şahıs ‘halkı paniğe sevk etmek’ suçundan 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 52 yaşındaki kişiye 750 euro para cezası ile iki yıl seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasına hükmetti. Yine aynı davadan yargılanan bu şahsın 38 yaşındaki arkadaşı ise beraat etti.

Güney Asya’dan gelen Tebliğ tarikatına bağlı kişilerin giydiği giysilerle süpermarkete gelen zanlının süpermarket içinde yüksek sesle tekbir getirip üç kez “Allahu Ekber” diye bağırmasının süpermarkette paniğe neden olduğu bildirildi.

Kısa süreli paniğin yaşandığı süpermarket tahliye edilirken, mağaza güvenlik personeli polis çağırarak bu müşterilerinden davacı olmuştu. Panik sırasında kaçmaya çalışan bir müşteri düşerek omzunu kırmıştı.

Tecilli hapis cezasına çaptırılan şahıs, mahkemedeki savunmasında, “Süper marketteki duam tamamen kalpten gelen duygusal bir tepkiydi. Kendimden geçmiştim, bu bir savaş çığlığı değil bir yakarıştı.” dedi.

Mahkum olan kişi, Lyon kentinde, 2016 yılında bir kilisedeki cenaze töreninde tekbir getirmesi sonucu yine kısa süreli paniğe yol açıp, bu ibadet yerinin tahliye edilmesine yol açmıştı.

Kaynak: Euronews