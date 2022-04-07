banner39

banner35

Masada Ukrayna'ya zırhlı araç gönderme planları var

Times gazetesi, İngiltere hükümetinin Ukrayna'ya Rus saldırıları karşısında destek vermek amacıyla zırhlı araç göndermeyi değerlendirdiğini yazdı.

Avrupa 07.04.2022, 17:16
Masada Ukrayna'ya zırhlı araç gönderme planları var

Times gazetesinin haberinde, Savunma Bakanlığının, "Mastiff" veya "Jackal" gibi keşif veya devriye amacıyla kullanılabilecek zırhlı araçları göndermeyi değerlendirdiği ifade edildi.

İngiltere'nin bu arada gelecek 3 haftanın savaşın nihai sonucunu belirlemede kritik olacağı inancıyla ölümcül silah tedarikini de artırdığı kaydedildi.

Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 43. gününde devam ederken, şiddetli direniş sonrası başkent Kiev etrafından çekilen Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor.

Rusya'nın savaştan önce Ukrayna'nın kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye hazırlandığı düşünülüyor.

Ukrayna, kendisine destek veren ülkelerden savaş uçağı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra tank ve zırhlı araçlar istiyor.

Kaynak: AA
#İngiltere #Ukrayna #zırhlı araç
Yorumlar (0)
19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?