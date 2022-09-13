Maske yüzünden kasiyeri öldüren saldırganın cezası belli oldu
Almanya'da geçen yıl, kendisine Covid-19 maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021’de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.
Alman vatandaşı 50 yaşındaki Mario N., genç kasiyerin kendisine Covid-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp tekrar gelerek, kasiyeri vurarak öldürmüştü.
Cinayetin ardından polise gidip teslim olan saldırganın kanında bir miktar alkol tespit edilmişti.
Pandemi kısıtlamaları sırasında meydana gelen cinayet, Covid-19 salgınının ciddiyetini inkar edenlerin tepkilerinin şiddete yol açacağı gerekçesiyle Almanya’da büyük endişe yaratmıştı.
Sanık daha önceki duruşmalarda, suçunu kabul ederken, kısıtlamaların kendisini psikolojik bunalıma soktuğunu iddia etmişti.
Kaynak: Euronews