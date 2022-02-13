Mediapart: Ruanda soykırımı suçlusu Fransa'da yaşıyor

Fransa'nın bağımsız çevrim içi araştırma dergisi Mediapart'ta, Macron yönetiminin Ruanda'daki soykırımın baş aktörlerinden General Aloys Ntiwiragabo’yu barındırdığı öne sürüldü.

Ntiwiragabo, 800 binden fazla Tutsi'nin katledildiği Ruanda soykırımı sırasında askeri istihbaratın başındaki isim olarak biliniyor.

Aynı zamanda Orta Afrika’daki silahlı gruplardan biri olan Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri örgütünün kurucusu ve lideri.

Mediapart'taki habere göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan eski general 10 yıldır Fransa'da yaşıyor.

Habere göre, Ntiwiragabo daha önce Fransa'dan sığınma talebinde bulundu ancak “savaş suçları” işlediği gerekçesiyle bu talep reddedildi.

İltica talebi reddedilen kişilerin ülkeyi terk etme zorunluluğuna rağmen soykırım suçlusu eski generalin Fransa'da yaşamayı sürdürdüğü aktarıldı.

Eski general hakkında ülkesinin de iade talebi bulunuyor.