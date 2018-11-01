Medyada haber olunca Alman polisi harekete geçti

Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta tramvayla işe giderken tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yüzünden ve başından ciddi şekilde yaralan Hacer Uğurlu ile ilgili polisin araştırma başlattığı bildirildi.

Köln polisi, olayın medyaya yansımasının ardından akşam saatlerinde internet sitesinden yayımladığı basın bildirisinde, tarif ettiği saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.

Bildiride saldırganın 1,80-1,90 metre boylarında ve 40-45 yaşlarında olduğu belirtildi.

Uzun yüzlü saldırganın, çerçevesiz gözlük taktığı ve başında şapka olduğu ifade edildi.

Polis, saldırganı gören veya tanıyanların bilgi vermesini istedi.

"Umarım saldırgan bir an önce yakalanır"

Saldırı sonrası 6 gün hastanede kalan ve tedavisi evde devam eden Hacer Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sonrası polise başvurduğunu ancak kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini anlattı.

Uğurlu, olayın Türk ve Alman basınında yer aldıktan sonra polisin ilgilenmeye başladığını belirterek "Şimdiye kadar neredelerdi bilmiyorum ancak polis olayı yakından araştırma kararı vermiş. Umarım saldırgan bir an önce yakalanır." dedi.

Tramvay sürücüsünün kamera sisteminin bozuk olabileceği gerekçesiyle kayıtların olmadığını söylediğini hatırlatan Uğurlu, polisten bu konunun da araştırılmasını talep ettiğini aktardı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Hacer Uğurlu, 25 Ekim'de işe gitmek için bindiği tramvayda tanımadığı bir kişinin saldırısına uğramış ve yüzünden ciddi şekilde yaralanmıştı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net