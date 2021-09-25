Merkel'den 'Laschet'e oy verin' çağrısı

Almanya'da seçime bir gün kala son mitingine çıkan Şansölye Angela Merkel, ülkenin "geleceği" için halkı Armin Laschet'e oy vermeye çağırdı.

Hristiyan Sosyal Birliğinin (CSU) başbakan adayı Armin Laschet son mitingini Merkel'le birlikte memleketi Aachen'da yaptı. Merkel, 16 yıllık saltanatının sayfasını çevirecek seçimlerin arifesinde Laschet'e olan desteğini bir kez daha yenilemekle kalmadı, oy da istedi.

"Almanya'yı istikrarlı tutmak için Armin Laschet şansölye olmalı"

"Sizin, çocuklarınızın ve ebeveynlerinizin geleceğini kimin şekillendirmesi gerektiğine karar verme fırsatınız var" diyen Merkel, "Almanya'yı istikrarlı tutmak için Armin Laschet şansölye olmalı" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı olan Laschet de yarın yapılacak seçimlerde Almanya'nın yeni Şansölyesi olmak istediğini belirterek, seçmenlere vaatlerini anlattı.

"Biz Uğur Şahinlerin, Özlem Türecilerin ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyoruz"

Laschet, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna, bunun da kendilerini güçlendirdiğine vurgu yaparak, "Biz Uğur Şahinlerin, Özlem Türecilerin ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Uğur Şahin'in babası Almanya'ya gelirken 4 yaşındaki oğlunu da birlikte getirmiş. Okulda Almanca öğreniyor. Ana okul, ilkokul derken Köln'de okuduğu lisede dönem birincisi oluyor. Üniversiteye hazırlık yapıp üniversiteyi bitiriyor ve şimdi tüm dünya için bir aşı buldu" dedi.

Merkel’in yeniden aday olmayacağı seçimde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Laschet’in dışında, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz’u, Yeşiller ise 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’u başbakan adayı gösterdi.

Anketlere göre ise Scholz’un adayı olduğu SPD yüzde 25 oy oranıyla birinci sırada görülürken Laschet’in aday olduğu CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 23 bandında yer alıyor.

Bu seçimlerde Annelena Baerbock ile ilk kez başbakan adayı gösteren Yeşillerin oy oranı da yüzde 15-17 olarak anketlere yansıyor.

Kaynak: Euronews