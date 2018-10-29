Merkel'den oy kaybının ardından yeniden aday olmama kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti (CDU) yönetimiyle bir toplantı yaptı. Bild'in haberine göre, Merkel toplantıda parti yönetimine CDU başkanlığı için Aralık'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını söyledi.

Merkel 18 yıldır CDU liderliğini yürütüyordu. Hristiyan Demokratlar genel seçimlerin ardından son olarak Hesse eyaletinde yapılan seçimlerde kan kaybı yaşamıştı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung büyük koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in Hessen seçimleri sonrasındaki durumu ile ilgili "Merkel'in genel başkanlık ısrarı partiyi zayıflatır" demişti.

Angela Merkel Kimdir?

17 Temmuz 1954 Hamburg doğumlu Angela Dorothea Merkel Lutheran bir papazın kızı olarak dünyaya geldi..

Angela Merkel Templin'de eğitim gördü ve 1973'den 1978'e kadar Leipzig Üniversitesi'nde fizik okudu. 1978 ile 1990 yılları arasında Berlin-Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde okudu. Kuantum kimyası üzerine tez için bir doktora (Dr. rer. Nat.) kazandıktan sonra araştırmacı olarak çalıştı ve birçok makale yayınladı. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından büyüyen demokrasi hareketiyle Demokratischer Aufbruch Partisi’ne girerek, politikaya atıldı. 1990’da, Doğu Alman Cumhuriyeti’nin son hükümeti olan Lothar De Maizier geçiş hükümetinde sözcülük yapan Angela Merkel, aynı yıl, Almanya’nın birleşmesinden iki ay önce Hristiyan Demokrat Parti’ye (CDU – Christian Democratic Union) girerek, ilk genel Almanya seçimlerinde Federal Alman Meclisi’ne CDU’dan seçildi.

2000 yılında, partisini sarsan yolsuzluk skandalları sırasında önce Kohl ve diğer parti yöneticilerinin yanında yer alan ve hatta Kohl’ün Suudi Arabistan’a tank satışı karşılığında rüşvet aldığı iddialarını “tamamen saçmalık” diye niteleyerek reddeden Angela Merkel, kriz tırmanıp, eski Başbakan Kohl’ün oynadığı rol açığa çıkmaya başlayınca, eski patronunu kınayan ilk CDU yöneticisi oldu.

18 Eylül 2005 tarihindeki Alman ulusal seçimlerinde Merkel ve Schröder baş başa yarıştılar ve Merkel oyların yüzde 35.2’sini alırken Schröder yüzde 34.2’sini topladı. Daha sonra Sosyal Demokrat Parti yetkilileri ve Hristiyan Demokrat Parti üyeleri arasında lider Angela Merkel’in başbakanlığı konusunda anlaşma sağlandı ve anlaşma uyarınca Angela Merkel’e başbakanlık koltuğunun bırakılması karşılığında Sosyal Demokratlar, yeni kabinede 8 bakanlığı aldılar. Angela Merkel, parlamentonun onayını aldıktan sonra, 22 Kasım 2005’te 51 yaşında Almanya tarihinin en genç, ilk Doğu Almanyalı ve aynı zamanda ilk kadın başbakanı oldu.

Merkel 1977 yılından, boşandığı 1982 yılına kadar fizikçi Ulrich Merkel ile evliydi. 1998 yılından beri Berlin kimya profesörü Joachim Sauer'le ikinci evliliğini sürdürmektedir ve hiç çocuk sahibi olmadı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 12:32