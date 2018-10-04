Merkel Holokost Anıtı’nda

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ziyaretinin ikinci gününde beraberindeki heyetle Holokost Anıtı olarak bilinen Yad Vaşem’e gitti. Anıta çelenk bırakan Merkel, yaklaşık 80 yıl önce, Almanya'da yaşayan Yahudilerin hayal edilemez bir nefret ve şiddete maruz kaldıklarını açıkladı.

Ayrıca Merkel, Almanya’nın geçmişinde kara bir leke olarak nitelenen soykırımı her zaman hatırlayacağını ve yabancı düşmanlığı, nefret ve şiddete karşı sorumluluk sahibi olacağını ekledi.

Merkel’in her İsrail ziyaretinde uğradığı anıttaki mahcup tavırları dikkat çekti.

Naziler, Almanya’da iktidara geldiğinde özellikle Yahudi ve Çingenelere karşı büyük bir ayrımcılığa gitmişlerdi. Ayrımcılık, nefret ve şiddetin dozajı artmıştı. Toplama kamplarında milyonlarca insan katledilmişti.

Günümüz Almanya’sında Orta Doğu kökenli göçmenlere yönelik gösterilen nefret içerikli ırkçı tavırların, Nazi dönemini hatırlattığı yorumları yapılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 13:10