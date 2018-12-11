Merkel'in halefi başkan adayı Annegret Kramp-Karrenbauer kimdir?

Almanya'da Angela Merkel'in ardından başbakanlığa en büyük aday gösterilen Annegret Kramp-Karrenbauer (56), hiçbir zaman Almanya’da dış politikaya ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken bir siyasetçi olmadı.

Fransa sınırında küçük bir kasabada doğan Karrenbauer muhafazakar söylemleri ile tanınıyor. Bir maden mühendisi ile evli olan başkan adayı üç çocuk sahibi.

Cumhuriyet gazetesi yazar ve çalışanlarının “terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan Nisan ayının sonunda hapis cezasına çarptırılmalarına, Kramp-Karrenbauer, Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesi davasında rengi belli oldu

"Türkiye'de endişe verici gelişme. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi basın özgürlüğüne her müdahale ile Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor” diyen Kramp-Karrenbauer, Türkiye’de o dönem yaklaşan genel seçimleri işaret ederek, "Bu nedenle de Almanya'da Türk seçim kampanyası olmamalı” ifadesini kullandı.

Seçim kampanyaları Almanya'da değil, Türkiye yürütülmeli

Türkiye'de Haziran ayında yapılan erken seçimler öncesindeki açıklamalarında, "Seçim kampanyaları Almanya'da değil, Türkiye yürütülmeli” dedi. Kramp-Karrenbauer, Türkler arasındaki "anlaşmazlıkların” Almanya'ya taşınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da katılmak istediği referandum etkinliklerine ilişkin tartışmalarda, Kramp-Karrenbauer sert açıklamalar yapmıştı. O dönemde Saarland eyaletinin başbakanı olan Kramp-Karrenbauer, "elindeki tüm imkanları kullanarak, Saarland'da bu tür etkinliklere izin vermeyeceğini” açıkladı.

Erdoğan Almanya'daki Türkleri etkisi altına almaya çalışıyor

Kramp-Karrenbauer, geçen aylarda Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin bazılarının çifte vatandaş olmasını sorgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Kramp-Karrenbauer, geçen Ekim ayında Kiel'de yaptığı bir konuşmada, Erdoğan'ı Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlileri etkisi altına almaya çalışmakla suçladı. "Erdoğan Türk kökenli insanların bu toplumda kendilerine yer bulmasını istemiyor” diyen Kramp-Karrenbauer, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "kendi siyaseti için onları rehin aldığını ve sadakat konusunda çelişkiye sürüklediğini” savundu.

Erdoğan'ın cami açılışını eleştirdi

Kramp-Karrenbauer, Erdoğan'ın geçen Eylül ayı sonunda Almanya'ya yaptığı devlet ziyareti sırasında Köln'de cami açılışına katılmasını da eleştirmişti. O dönemde CDU Genel Sekreteri olan Kramp-Karrenbauer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ın katıldığı cami açılışı, İslam'ın kendini açmasının değil, kapanmasının sembolü oldu. Toplumsal birliktelik için diyaloğa ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net