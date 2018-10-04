Merkel İran’a İsrail’den seslendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İransız bir bölge istediklerini" vurgulayarak, "İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiği konusunda İsrail ile mutabıkız. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile Suriye'deki İran varlığı konusunu görüştük. İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye'den çekilmeli." ifadelerini kullandı.

MERKEL’DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine de değinen Merkel, İsrail yerleşimlerinin ‘iki devletli çözüm’ önerisinin hayata geçmesini zorlaştırdığını söyledi.

Merkel ayrıca Yahudi Ulus Devlet Yasası’yla ilgili olarak, "Biz devletin Yahudiliğini destekliyoruz ancak azınlıkların da hakları olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

