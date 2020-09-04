Merkel Navalnıy vakası için kadife eldivenlerini çıkarttı

Alman ordusuna ait özel bir laboratuvarın yaptığı testlerin sonucuna göre Rus muhalif Aleksey Navalnıy, sinir gazı Noviçok'la zehirlendi. Almanya Başbakanı Merkel, Moskova'yı konuyu aydınlatmaya çağırdı, AB yaptırımlardan söz ediyor. Avrupalı yorumcular moral destek verirken Rus devlet medyası kendi argümanlarını öne sürüyor.





Merkel kadife eldivenlerini çıkarttı

Der Standard Merkel'in Rusya ile ilişkilerinde bir strateji değişimi gözlemliyor:

“Berlin'den Moskova'ya daha önce hiç olmadığı kadar açık ve sert bir mesaj gitti, sevgi ve selamın esamisi yoktu bu mesajda. Diplomatik olmayan bir dille söyleyecek olursak, Merkel patladı. Ya da: Navalnıy vakasında Moskova'nın yatıştırma çabaları ve sütten çıkmış ak kaşık edası, Merkel için bardağı taşıran son damla oldu. ... Merkel ... bu kez dozu iyi ayarlanmış bir eleştiriyle yetinmeyip daha sert bir tutum takınıyor. ... Putin ile onun arasında geçenler bir düello değil, ... iki değer yargısının mücadelesi ve Merkel bu mücadele için AB'yi harekete geçirmek istiyor. ... Putin'i evcilleştirmek -daha doğrusu evcilleştirmeye çalışmak- Merkel'in, Almanya'nın AB dönem başkanlığındaki son güç gösterisi olacaktır belki de.”



Moskova ölümcül silahlarını kontrol edebiliyor mu?

El Pais'e göre zehirleme olayı asla Rusya'nın içişleriyle alakalı bir durum değil:

“Rusya bir nükleer güç ve dünyanın şunu bilmeye hakkı var: Rusya'nın sahip olduğu zehirli radyoaktif maddeler iyi saklanıp kontrol ediliyor mu, yoksa rencide edilmiş bir ruh haliyle intikam peşinde koşan bir fanatikler çetesi tarafından suç işlemek amacıyla kullanılıp bütün dünyada güvensizlik mi yaratıyor? Almanya'da Moskova'yla diyaloğun kesilmemesinde ısrar eden en ılımlı siyasetçiler bile Rusya'ya karşılık verilmesini talep ediyor. ... Avrupa'nın Rusya'ya ihtiyacı var, ama Putin muhaliflerinin zehirlenerek ölmesini korku içinde izlemek pahasına değil.”

Bir Alman laboratuvarından masallar

Rus devletinin yayın organı Ria Novosti, Almanya ordu laboratuvarının Noviçok bulgusunu çürütecek bir dizi neden ileri sürüyor:

“Almanların anlattığı masalın en şaşırtan tarafını bulup söylemek çok zor: Rus devletinin istemediği insanları bertaraf etmek için kullandığı öldürücü bir zehirli maddenin bir kez daha işe yaramaması, ama yine de ısrarla kullanılmaya devam edilmesi nasıl oluyor? Ya da az kalsın