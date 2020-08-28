Merkel’den Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a destek!

Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Açıklamasında Yunanistan’dan yan tavır koyan Merkel , “Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü” ifadelerini kullandı.

Merkel düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili de açıklamalar yaptı.

Merkel açıklamasında koronavirüsün yaklaşan sonbahar ve kış aylarında daha kötüleyeceği konusunda korkutan bir uyarı yaparken ‘Bu virüsle daha uzun süreler yaşamayı öğrenmek zorundayız.’ ifadesini kullandı.

Merkel Alman halkından virüsü ciddiye almalarını isterken, çocukların Covid-19 salgınında kurban verilmemesi için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Başbakan Merkel virüsün ekonomik etkilerine de değinerek Alman ekonomisinin salgına rağmen mutlaka canlı kalması ve canlı tutulması konusunda çalışılması gerektiğini vurguladı.

Merkel ekonomik refah paketi için Avrupa Parlementosu’yla çalışacaklarını, önümüzdeki yılın başlarında bir çözüme kavuşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.