Mesut Özil ırkçılık yüzünden Alman milli takımını bıraktı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Dünya Kupası boyunca tepkilere maruz kalan Mesut Özil ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Özil, "Almanya Futbol Federasyonu benim Türk kökenime saygısızlık yaptı" dedi.

"Ne olursa olsun, yine aynı fotoğrafı çektirirdim"

Gün içerisinde sosyal medya hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Mesut Özil, "Ne olursa olsun, yine aynı fotoğrafı çektirirdim" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki gören Mesut Özil sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu yaptığı açıklamada "Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim" ifadelerini kullandı.