Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Hırvatistan Meclisi Başkanı Gordan Jandrokovic'le görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Milanovic'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Deprem nedeniyle bir kez daha taziyelerimizi sunduk. Güncel bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Başbakan Plenkovic’e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi dileklerini ilettiğini kaydederek, "Türk firmalarına destekleri için teşekkür ettik. Deprem bölgelerinin yeniden inşasına destek vermeye hazırız. Avrupa Birliği konusundaki yapıcı rolleri önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Jandrokovic’e TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un iyi dileklerini ilettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Salgından sonra TBMM Başkanımızı Hırvatistan’a davet edecek. Parlamenter diplomasinin gücüne inanıyoruz. Meclisler arasındaki ilişkileri artıracağız." paylaşımında bulundu.

AA