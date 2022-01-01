Meyve ve sebzelerin plastik paketlerde satılması yasaklandı

Fransa'da bazı meyve ve sebzelerin paketlemesinde plastik kullanılmasına getirilen yasak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Paketleme sektörünün itirazlarına rağmen çevreci gruplar tek kullanımlık plastiklerin tüketimine karşı uzun süredir kampanya yürütüyor.

Ekim ayında kabul edilen kararı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron faydacı bir yaklaşım olarak değerlendirmişti. Yeni düzenleme ile 1,5 kilonun altındaki elmalar artık plastic paketlere konamayacak.

Öte yandan kırmızı meyveler gibi hassas ürünler ilk etapta kapsam dışında tutulacak. 2026 yılına kadar kademeli olarak devreye girecek kanun firmaların yeni düzenlemelere adapte olmasına zaman tanımayı hedefliyor.

Ayrıca firmaların stoklarındaki plastik paketleme malzemelerini de tüketmek için altı ayları bulunuyor.

Sektör temsilcileri karar alınırken kendilerine danışılmadığından şikayet ederken büyük zincir marketlerden Casino artık domatesleri karton paketlerde satacaklarını ve müşterilere kağıt ya da selüloz poşetler vereceklerini açıkladı.