“Güç doğuya kayıyor”

MI6 Dış İstihabarat Başkanı Alex Younger, küresel dengenin Çin'e doğru eğildiğini, Çin’in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğunu önemli sermayesi ve siyasal nüfuzuyla teknolojik alanda da hakimiyet kazandığını açıkladı.

Younger, “Temel olarak güç, para ve politika doğuya gidiyor, bu üzerinde düşünmemiz gereken yeni politik gerçeklik” dedi.

MI6 Dış İstihbarat Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in “Çin yapımı” hedeflere sahip olduğunu ve Pekin'in kısa zaman içinde gelişmekte olan tüm teknolojileri, özellikle yapay zeka, sentetik biyoloji ve genetiği yönetebildiğini ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net