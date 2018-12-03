MI6 şefinden Rusya’ya uyarı

CNN’nin haberine göre, MI6’nın önemli isimlerinden dış istihbarat başkanı Alex Younger, bugün yaptığı açıklamada İngiliz yasalarını ve değerlerini tehdit etmeyi planlayan rakiplerine karşı açıklamalarda bulundu. Younger’in Rusya’yı direk hedef aldığı görülen açıklamada Salisbury’de gerçekleştirilen kimyasal saldırı ve IŞİD tehdidi üzerinden Rusya’yı uyardı.

Younger, “Rusya'yı ya da başka herhangi bir devleti, yaşam tarzımızı bozma konusundaki kararlılığımızı, küçümsememeye çağırıyoruz” dedi.

Younger’in açıklamalarının uyarıdan çok tehdit içerikli olduğu yorumları yapıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



