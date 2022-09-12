Miçotakis ABD ve Fransa’nın arkasına sığındı

Son haftalarda Türkiye’ye yönelik Ege’de provokasyonlarını artıran tacizci Miçotakis yönetimi, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye karşı ABD ve Fransa’ya güvendiğini itiraf etti. Müttefik yarışına giren Yunan siyasetçi, çok sayıda ülkeyle iş birliği anlaşması imzaladıklarını söyleyerek Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmeye çalıştı. Ülkesini ABD üssü haline çeviren ve Washington’ın gölgesinde siyaset yapan Miçotakis’in çıkışı, “sahte kabadayılık yapıyor” sözleriyle eleştiri konusu oldu. Yakın zamanda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imzasıyla Batılı ülkelere ve uluslararası kurumlara gönderilen mektupta da Atina yönetimi, Avrupa ülkelerini “Türkiye’ye karşı bize destek vermezseniz savaş çıkar” sözleriyle tehdit etmişti.

MÜTTEFİK YARIŞI

Uluslararası Ticaret Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Miçotakis, “Ülkemiz onlarca iş birliği anlaşması imzaladı. Bizim daha fazla müttefikimiz var” dedi. “Ege'nin diğer tarafından tehditlerle karşılaştıklarını” savunan Miçotakis, Batı ve Afrika'dan Asya ve Arap dünyasına kadar birçok ülkeyle müttefiklik bağlarına sahip olduklarını öne sürdü. Açıklamasında Yunanistan Başbakanı, “Bunların arasında elbette daha önemlileri, stratejik savunma anlaşmaları yaptığımız Fransa ve ABD” ifadesini kullandı. Miçotakis’in ateşi körüklemeye yönelik sözleri, sırtını dayadığı ülkelerin de itirafı oldu.

TÜRKÇE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Samsun Teknofest’teki konuşmasında “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanması üzerine panikleyen Yunan siyasetçi, kendisini Türkçe mesaj vermek zorunda hissetti. Fuar öncesi yaptığı konuşmada Miçotakis, Türkçe konuşarak, “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” dedi. Daha önceki açıklamasında da Miçotakis, “Söz verdik ve gururlu bir vatanımız var. Ülkemiz, İyon Denizi'nde karasularını 12 mile genişlettiği için şimdi daha da büyük” demiş ve “Diplomatik kalkanımız, aynı zamanda ulusal caydırıcılık mızrağıyla birlikte hareket ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Rum yönetimi Berlin’e başvurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Türkiye ile yaşadığı doğal gaz krizinde Almanya’dan destek talep etti. “Berlin’in Ankara ile iyi ilişkiler içinde olduğunu” dile getiren Güney Kıbrıs Parlamento Başkanı Annita Demetriou, Almanya’nın Türkiye’yi iş birliğine yönlendirebileceğini ve böyle bir iş birliğinin hem Kıbrıs hem Avrupa hem de Türkiye için faydalı olacağını savundu. Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Demetriou, Berlin hükümetinin bunu yapması halinde Kıbrıs’ın Almanya’ya daha çabuk doğal gaz gönderebileceğini vurguladı.