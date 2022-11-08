Miçotakis: Casus yazılımlar Avrupa'nın sorunu

Bloomberg'e açıklamada bulunan Miçotakis, Documento gazetesinin, Yunanistan'da siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin telefonlarının dinlendiğine yönelik iddialarını yalanladı.

Miçotakis, casus yazılım programları için ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da yasa dışı casus yazılım programlarına ilişkin sorunumuz var. Bu sadece Yunanistan'ın sorunu değil. Bunu birçok Avrupa ülkesinde gördük ve sorunun çözümü için Avrupa genelinde bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Umuyorum ki Yunanistan, önümüzdeki ay içerisinde, Avrupa'daki ilk ülke olacak. Yunanistan'da satılabilecek tüm yasa dışı casus yazılım programlarını yasaklayacağız."

Documento gazetesinde yayınlanan haberde, Yunanistan'da siyaset, medya ve iş dünyasından 32 önemli ismin dinlendiği ileri sürülmüştü.

Listede eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazeteci bulunuyordu.

Muhalefetteki isimler kadar, Miçotakis'in yakın çalışma arkadaşları ve parti içi rakiplerinin de dinlendiği öne sürülen haberde, Miçotakis'in skandalda tam sorumluluğu olduğu iddia edilmişti.