Miçotakis çıldırttı: Ülkesi yanarken tatile gitti

Yunanistan’ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.

Farklı noktalarda çıkan yangın giderek büyüyor

Atina batısında Mora Yarımadası’nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.

Yunanistan'da köyler boşaltıldı

Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis tatile çıktı

Yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.

İstifa çağrıları yağdı

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan 'Kiryakos Miçotakis' etiketi üzerinden başbakan ve hükümete istifa çağrıları yapıldı.

Kaynak: Yeni Şafak