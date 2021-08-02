Miçotakis çıldırttı: Ülkesi yanarken tatile gitti
Yunanistan'da gündem orman yangınları olduğu kadar Başbakan Miçotakis'in plajda verdiği pozlar. Ülkesinde birçok noktada yangınlar devam ederken ve bazı yerleşim birimleri boşaltılmışken Yunan Başbakanın plaja gidip tatil yapması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
Yunanistan’ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.
Farklı noktalarda çıkan yangın giderek büyüyor
Atina batısında Mora Yarımadası’nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.
Yunanistan'da köyler boşaltıldı
Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.
Başbakan Kiryakos Miçotakis tatile çıktı
Yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.
İstifa çağrıları yağdı
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan 'Kiryakos Miçotakis' etiketi üzerinden başbakan ve hükümete istifa çağrıları yapıldı.
Kaynak: Yeni Şafak