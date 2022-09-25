Miçotakis'in BM konuşması Yunan medyasının tepkisini çekti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'yi hedef almıştı. Silahsız sütatüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını iddia ederken bu durumun kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti. "Atina zorbalığa müsaade etmeyecek" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun söyleyerek, "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir" diye konuştu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu. Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerinin "hatalı iddialar" olduğunu ileri sürdü. Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

YUNAN BASININDAN ELEŞTİRİ

Yunanistan'ın önde gelen ve en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Atina merkezli In.gr, Miçotakis'in BM konuşmasını eleştirdi. "Miçotakis'in BM'deki hataları, başarısızlıkları ve ihmalleri" başlıklı yazıda, Yunan Başbakan'ı sözlerini eyleme geçirememekle suçladı. Petros Makris imzasını taşıyan haberde, Yunanistan'ın diğer AB ülkeleri gibi işgal altındaki Ukrayna için silah ve mühimmat gönderdiği ifade edilirken, bunun ülkeyi "Rus düşmanı" gibi gösterdiği kaleme alındı. Rusya'nın Yunanistan'a karşı asla düşmanca bir tavır sergilemeiği ifade edilirken, 1946-1949 yılları arasındaki Yunan İç Savaşı sırasında, Nikos Zahariadis'in Stalin'den silah yardımı istediği ancak Stalin tarafından kendisine Yalta Anlaşması hatırlatılarak bu talebi reddettiği belirtildi.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Haberde, Miçotakis'in bazı şeyleri söylemeyi unuttuğu veya dile getirmekten kaçındığı ifade edildi. Yunan Başbakan'ın, BM gibi dünya barışını ve güvenliğini korumak için kurulmuş olan bir örgütün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diplomatik bağ kurarak müzakereler için kabul etmesini eleştirmesi gerektiği iddia edildi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı ve Ankara’yı Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozmakla suçlayan açıklamalarına Türkiye’den sert yanıt geldi. BM’deki Türk heyeti, konuşmaya tepki göstererek Miçotakis’in sözlerinin, “gerçeklerin çarpıtılması ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği” olduğunu vurguladı.

El Cezire’nin haberine göre, BM’deki Türkiye heyeti, Yunanistan Başbakanı’nın konuşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Maalesef (Miçotakis tarafından yapılan) bu açıklama, gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye’ye karşı düşmanca söylemlerin diğer bir örneğidir. Türkiye’nin bölgesinde ve daha ötesindeki rolü uluslararası camia tarafından da takdir görmektedir” ifadelerine yer verdi. BM’deki Türkiye heyeti, Ankara’nın Yunanistan’ın birliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okumadığını, bu iddianın yanlış bir propaganda olduğunu belirtti.

DÜRÜST DİYALOG

Heyet, “Yunanistan’ın aksine Türkiye, Ege’deki tüm yasal anlaşmazlıklara çözüm konusunda uluslararası hukuka dayalı, dürüst ve anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti. Independent Türkçe’nin aktardığına göre de heyet, ikili ilişkilerde hakim olan mevcut olumsuz havanın Yunanistan’ın bilinçli bir tercihi olduğunu belirterek, “Neredeyse her gün, iş birliği ve iyi komşu ilişkileri yerine kışkırtıcı eylemleri ve tırmandırıcı söylemleri seçiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BM’deki konuşmasında, Ankara’nın Kıbrıs’taki iki devletli çözümünü eleştirmiş, “Türkiye’nin Yunanistan’a karşı ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklinde söylemler kullanarak tonunu iyice sertleştirdiğinden” dert yanmış, ülkesinin tehdit edildiğini öne sürmüştü.

TÜRKÇE TWEET ATTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM konuşmasının ardından Twitter hesabından da Türkçe paylaşımda bulundu. Miçotakis, paylaşımında “Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz. Her iki tarafta da büyük çoğunluk, ne anlaşmazlık ne de çatışmayı ister. Gelin beraber, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN BM KONUŞMASI

Yunan Başbakan Miçotakis, BM kürsüsünde şunları söylemişti:

"Türkiye, önemli bir NATO üyesi. Eğer tercih ederse, Yunanistan ve AB’nin müttefiki ve ortağı da olabilir. Türkiye’nin arabuluculuğu sayesinde, Ukrayna ile Rusya arasında tahıl ihracatı için anlaşma sağlandı. Türkiye yapıcı bir rol oynayabilir ve bu imkânlara da sahiptir. Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz. Her iki tarafta da büyük çoğunluk, ne anlaşmazlık ne de çatışmayı ister. Gelin beraber, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım. Türk ve Yunan halklarının barış içinde birlikte var oldukları uzun bir tarih vardır. 1922’deki trajik olaylardan 8 yıl sonra, iki ülkenin liderleri bir barış ve dostluk anlaşma imzalama cesaretini göstermişlerdi."

Milliyet, CNN TÜRK