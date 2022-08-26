Minibüs restoranın bahçesine daldı: 6 yaralı

Bölgenin polis biriminin sözcüsü Ilse Van de Keere, yaptığı açıklamada, nakliye işlerinde kullanılan türde bir minibüsün restoranın kaldırımdaki masalarına daldığını, olaydan sonra sürücünün aracıyla olay yerinden kaçtığını söyledi.

Minibüsün bulunması için polis ekiplerinin ve bir helikopterin görevlendirildiği açıklandı.

Minibüsün kaçan sürücüsü, olaydan birkaç saat sonra Anvers kentinde yakalandı.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu henüz bilinmiyor. Polis yetkilileri, yakalanan kişinin polis kayıtlarında yer alan biri olduğunu belirtti ancak kimliği hakkında bilgi vermedi.

- "Terör de olabilir kaza da"

Başsavcı Willemien Baert de olayla ilgili değerlendirmelerinin devam ettiğini, terör saldırısı ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

Beart, bunun bir trafik kazası olma ihtimali bulunduğunu da dile getirdi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, "Soruşturma tamamlanmadan önce bir sonuç çıkarmak istemiyoruz. Çevrede bulunan çok sayıda kamera var. Adli polis de harekete geçti. Ümit ederim bu olayın sorumlusu en kısa sürede yakalanır." dedi.

Olayda 6 kişinin hafif yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralı bulunmadığı belirtildi. Olaya tanıklık eden çok sayıda kişinin ifadelerinin alınması için polis karakoluna götürüldüğü kaydedildi.