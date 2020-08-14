Minsk'te silahlı kişiler Yandex ofisini kapattı

The Bell'in haberine göre Minsk'te, Yandex.Taxi ve Uber taksi servisine siyahlı kimliği belirsiz adamlar silahlarla geldi .

Daha sonra silahlı kişilerin varlığına ilişkin bilgiler şirket tarafından doğrulandı.

Belarus (Beyaz Rusya)'da 9 Ağustos'tan beri protestolar devam ediyor.

Basında çıkan haberlere göre, başkentteki en zor durum: Protestocular dağılmayı reddediyor, güvenlik güçleri dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz, şok bombası ve plastik mermi kullanıyor. Bir kişi öldü, yaklaşık altı bin kişi gözaltına alındı, çoğu hastanede.