Mısır ve Hollanda arasında gerilim

Antik Mısır'ın siyahi müzisyenler üzerindeki etkisini konu alan sergi nedeniyle Hollandalı arkeologların Mısır'da kazı çalışma yapması yasaklandı.

Hollanda'nın Leiden şehrindeki The National Museum of Antiquities müzesi, Mısırlı yetkililerin yasağına takıldı. Mısırlı yetkililer, müzeyi tarihi "yanlış yansıtmakla" suçluyor.

Her şey müzenin Leiden'de “Kemet: Egypt in Hip Hop, Jazz, Soul & Funk" adlı sergiyi açmasıyla başladı. Sergi açılışının ardından Mısırlı yetkililerden mail alan müze, Afrika kültürüne özgü bir yaklaşım benimsemesi nedeniyle Mısır tarihini çarpıtmakla suçlandı.

KAZI ÇALIŞMASI YAPMALARI YASAKLANDI

CNN'e ulaşan müze müdürü Wim Weijland, müzenin Mısır'da önemli bir bölge olan Sakkara'da kazı çalışması yapmasının yasaklandığını söyledi. Sakkara, Mısır'ın en eski piramitlerinden Djoser'e ev sahipliği yapıyor. Müze, 40 yıldan uzun bir süredir bu bölgede kazı çalışması yapıyor.

TARTIŞMALI SERGİ

"Kemet" adlı sergi hakkında konuşan müze müdürü, serginin amacının "Antik Mısır ile siyahi sanatçıların müziğiyle verdiği mesaj arasındaki ilişkiyi anlamak" olduğunu belirtti. Sergide Beyonce, Nas ve Miles Davis gibi siyahi müzisyenlerin çalışmaları yer alıyor.

BBC'nin haberine göre, Mısırlı yetkililer konu ile ilgili açıklamada bulunmadı.

KLEOPATRA BELGESELİNE DE TEPKİ

Öte yandan, dijital platformda yayınlanan "Kraliçe Kleopatra" belgeseli, Mısır'da tepki çekmişti. Mısır'ın son firavununu siyahi bir kadın olarak gösteren belgesel üzerine Mısırlı yetkililer Kleopatra'nın "açık tenli" olduğunu öne sürdü.

Netflix'te yayınlanan dizide Kleopatra'nın siyahi olarak gösterilmesi üzerine Mısır, yazılı bir açıklama yaparak dizinin yayınlanmamasını talep etti. Mısırlı yetkililer, Kleopatra'nın kökenlerinin Makedonya ve Yunanistan'a dayandığını söyledi. "Afrika Kraliçeleri: Kleopatra" isimli belgesel "Mısır tarihini yanlış gösterdiği" öne sürülerek Mısır'da yargıya taşındı.

Mısır Turizm Başkanlığı, Kleopatra'nın "açık tenli" ve "Helenistik bir görünümü" olduğunu öne süren detaylı bir açıklama yayınladı.