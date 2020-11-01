Moldova'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Moldova Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı seçimdeki oy verme işlemi, 139’u yurt dışında, 42'si de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde toplam 2 bin 143 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Saat 21.00’de sandıkların kapanacağı seçimler, yaklaşık 1884 yerel gözlemci ve 309 yabancı gözlemci tarafından takip ediliyor.

Seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması halinde cumhurbaşkanı seçimi geçerli kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı adayı, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu alması durumunda seçilecek. Seçimlerde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday, ikinci turda cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak.

- Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 8 aday talip

Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 8 aday yarışıyor. Aday listesinde mevcut Cumhurbaşkanı Dodon’nun yanı sıra Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase, Moldova Liberal Demokratik Partili Tudor Deliu, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku, "Bizim" Parti lideri Renato Usatii, "Şor" Partili Violeta İvanov ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca'nın isimleri yer alıyor.

Seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan ve Rus yanlısı tutumuyla bilinen 45 yaşındaki Dodon, 2016’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu’ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Batı yanlısı 48 yaşındaki Sandu ise bu seçimlerde Dodon’dan rövanşı almaya çalışacak.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 12:32