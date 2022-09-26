Moldova'nın Rusya'nın başlattığı seferberlik kararına yaklaşımı sert

Moldova, Rus pasaportu taşıdığı için seferberlik çağrısı üzerine Moskova adına Ukrayna'ya savaşmaya gidecek Moldovalıların vatandaşlıktan çıkarılacağını duyurdu. Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde yaklaşık 200 bin kişi çifte vatandaşlığa sahip.

Ülkenin Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu çifte vatandaşlığı bulunanların seferberlik emri nedeniyle Rusya'ya çağrılabileceğini belirterek, "Bunun olmasını önlemek için, saldırganın yanında savaşa katılacakların (Rus pasaportu sahipleri) Moldova vatandaşlığından çıkarılması işlemini uygulama olasılığını değerlendiriyoruz" dedi.

Rus pasaportu sahibi olmayan Moldova vatandaşları için de değerlendirme yaptıklarını kaydeden Sandu, "Rus silahlı kuvvetlerinde görev alan Moldova vatandaşlarının ağır şekilde cezalandırılması olasılığını da incelediklerini" açıkladı.

Sandu, Moldova'dakilere yönelik seferberlik çağrısının engellenmesi için de Moskova ile görüşmeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan ederek yaklaşık 300 bin kişinin askere alınacağını açıkladı.

1990'ların başından Transdinyester bölgesinin büyük kısmının Moldova'nın kontrolünden çıkmasını isteyen ayrılıkçılarla Moldova yanlısı güçler arasında çıkan çatışmalar sebebiyle Rusya, bölgeye barış koruma gücü birlikleri göndermişti.

Moldova, komşusu Ukrayna ile birlikte haziran ayında Avrupa Birliği'ne üyelik için "aday ülke statüsü" aldı.

Kaynak: Euronews