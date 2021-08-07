Moldova yönetiminde kadın hakimiyeti

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun aday gösterdiği Natalya Gavrilitsa'nın dün başbakan seçilmesi ve üç bakanlığa kadınların getirilmesiyle ülke yönetiminde kadınlar ön plana çıktı.

Ülkede 11 Temmuz’da yapılan erken parlamento seçimi sonrası, Cumhurbaşkanı Sandu’nun başbakan olarak önerdiği Natalya Gavrilitsa, parlamentoda güvenoyu alarak devletin iki numaralı kadın yöneticisi oldu.

Parlamentoda dün yapılan oylamada 43 yaşındaki Gavrilitsa'nın adaylığı ve yeni kabine, 61 milletvekillinin oyuyla kabul edildi.

Moldova'da 3 kadın bakan oldu

Bununla birlikte Moldova'da yeni kurulan kabinede 3 kadın yer aldı.

Moldova İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ana Revenko getirilirken Sağlık Bakanı Ala Nemerenko, Çevre Bakanı ise İuliana Kantaraciu oldu.

Ülkedeki Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığının başına Niku Popesku geçerken Savunma Bakanı Anatolie Nosatıy, Ekonomi Bakanı Serciu Gaybu, Maliye Bakanı Dumitru Budyanski, Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Viorel Gerçu, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu yeni hükümette görev aldı.

Ayrıca, yeni kabinede Adalet Bakanı Serciu Litvinenko, Eğitim ve Araştırma Bakanı Anatoliy Topala, Kültür Bakanı Serciu Prodan, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Marçel Spatar yer aldı.

Moldova'da ilk kadın Cumhurbaşkanı Sandu

Moldova'da 15 Kasım 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazanan Maya Sandu, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

49 yaşındaki Sandu yüzde 57,8 oyla seçimi kazanmış, rakibi eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yüzde 42 oyla kaybetmişti.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı da kadın

Moldova hükümetinin daimi üyesi Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da ilk kadın başkan olarak seçilmişti.

Başkanlık seçimi iki kez art arda kazanan Vlah, 2015'ten bu yana başkanlık görevini yürütüyor.

Moldova Anayasa Mahkemesi kadın tarafından yönetiliyor

Ayrıca, Moldova Anayasa Mahkemesi başında da kadın bulunuyor.

Maya Sandu'nun Başbakanlığı döneminde Anayasa Mahkemesi üyesi olan Domnika Manole, 2020'den bu yana da Mahkeme Başkanlığı görevini yürütüyor.

Milletvekillerinden 39'u kadın

Moldova'da, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) 63, Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) 32 ve "Şor" Partisi'nin 6 sandalyeye sahip olduğu parlamentonun bir bölümünü kadınlar oluşturuyor.

101 sandalyelik parlamentoda 39 kadın milletvekili bulunuyor.