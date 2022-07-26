Moldova'da Rus korkusu

Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının genişlemesi halinde bunun kendi ülkelerine sıçramasından endişe duyduklarını söyledi.

Başbakan Gavrilita CNN International ile yaptığı bir röportajda, komşu ülke Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yönünü Moldova'ya döndürmesi ihtimalinden kaygı duyduklarını belirtti.

CNN'in röportajı sırasında Rusya'nın gelecekte Moldova'ya karşı nasıl bir tavır alacağı yönünde bir soruyu cevaplayan Gavrilita "(Rusya'nın) saldırıları Ukrayna'nın güneybatı kesimine ve Odesa bölgesine doğru ilerlemesi durumunda endişelerimiz artacaktır. Doğal olarak şu anda birtakım kaygılara sahibiz." diye konuştu.

Gavrilita ayrıca bir ülkenin uluslararası hukuku görmezden gelerek bir ilhak girişimi başlatmaya yeltenebilmesinin yalnızca Moldova'yı değil birçok ülkeyi de endişelendireceğinden bahsetti.

Rusya'nın Moldova'ya yönelik bir saldırı başlatması ihtimalinde savaşın Ukrayna sınırında yer alan Transdinyester bölgesinden ülkeye doğru yayılabileceği belirtiliyor.

Moldova 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsız olurken, ülkenin doğusundaki Transdinyester bağımsızlığını ilan etmiş, çıkan çatışmalar 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Bölge 1992 yılından bu yana Rus yanlısı güçler ve Ruslarca idare ediliyor.

Transdinyester'de Rus güçlerinin de konuşlu olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News