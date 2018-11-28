Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle 10 alışveriş merkezinden binlerce kişi tahliye edildi.

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Moskova'da bulunan aralarında Artrium, Tsvetnoi, Kapitoliy, Megapolis gibi toplam büyük alışveriş merkezlerinde bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından alışveriş merkezlerinde bulunan binlerce kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edildi.

GEÇEN YIL DA BENZER İHBARLAR YAPILMIŞTI

Rusya'da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık dört bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle iki milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 13:44