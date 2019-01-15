Moskova esir alınan 12 Ukraynalı askerin tutukluluğunu uzattı

Moskova’nın Lefortovo Mahkemesi, Rusya tarafından Karadeniz’de yasa dışı olarak esir alınan 24 Ukraynalı askerden 12’sinin tutukluluk sürelerini uzattı.

Mahkeme, Ukraynalı askerlerden Roman Mokryak, Andrey Oprısko, Yevgeniy Semidotskiy, Sergey Tsıbizov, Vladimir Tereşçenko, Bogdan Golovaş, Sergey Popov, Andrey Şevçenko, Mihail Vlasyuk, Denis Gritsenko, Vyaçeslav Zinçenko ve Andrey Draç’nın tutukluluk sürelerini 24 Nisan 2019 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Bugün mahkemeye çıkarılan Ukraynalı askerlerin kendini savaş esiri olarak adlandırdığı ve ifade vermeyi reddettiği bildirildi.

Bilindiği gibi Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Moskova’da mahkemeye çıkarılan esir Ukraynalı askerlerin dava duruşmasına yabancı diplomatların da katıldığını bildirmişti.

Rusya, Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında 25 Kasım tarihinde güya “karasularının ihlal edildiği” iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Kerç Boğazı açıklarındaki Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığı bildirildi. Saldırıdan sonra Ukrayna’ya ait üç gemi Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Gemide bulunan 24 Ukraynalı asker esir alındı. Saldırı esnasında 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Daha sonra Kırım’ın sözde mahkemeleri Ukraynalı askerler hakkında tutuklama kararı aldı. Rusya tarafından alıkonulan 24 Ukraynalı askerin 25 Ocak 2019'a kadar tutuklu kalacağı duyuruldu. 30 Kasım tarihinde ise Ukraynalı askerlerin Moskova’ya sevk edilerek, 21 Ukrayna askerinin Lefortovo tutukevine, yaralı 3 askerin ise Matrosskoya Tişına tutukevinin hastanesine yerleştirildiği aktarıldı.

Ukrayna, Rusya tarafından esir alınan askerleri savaş esiri olarak kabul ettiğini açıkladı.

Daha sonra, 24 Ukraynalı askerin hepsinin soruşturma sırasında kendini savaş esiri olarak nitelendirdiği bildirildi.

Kaynak: QHA