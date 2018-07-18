Moskova Kur'an-ı Kerim'e hakareti affetmedi

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Moskova'nın Şehri Tushin ilçe mahkemesi Ilya Meddison takma adı ile tanınan Ilia Davydov'u Kur'an-ı Kerim hakkındaki alaycı videosu için 1,5 yıl hapis cezasıyla çarptırdı.

Ozodlik radyosunun haberine göre, mahkeme duruşması 29 Mayıs'ta yapıldı ve karar Haziran ayı sonunda yürürlüğe girdi. Ancak mahkeme kararı 16 Temmuz'da açıklandı.

Blogcu suçunu tamamen kabul ettiği için duruşma davası tanıklar olmadan ve delilleri araştırmadan tamamlandı.

Avukatlar, kararı bir üst mahkemede temyiz etmeyeceklerini belirttiler.

Ilya Davydov'a yönelik ceza davası Şubat 2017'de açılmıştı. O 2015 yılında Youtube'da "Kuran hakkında Şakalar" adlı bir video yayınlamış ve bundan dolayı nefret ve tahrik olaylarını kışkırtmakla suçlanmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı 2017 yıl Nisan ayında bu videoyu radikal materyaller listesine almıştı. Bu “şakasından” dolayı tehditler alan Davidov Rusya'yı geçici olarak terk etmek zorunda kalmıştı.





Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 15:57