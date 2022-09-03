Muhafazakar Parti liderliği seçiminde oy verme işlemi sona erdi

Ülke çapında yaklaşık 200 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakan ve partinin yeni liderini belirlemek için oy kullandı.

Parti liderliği ve başbakanlık yarışının favorisi olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss gösteriliyor.

Parti delegelerinin ağustos ayı başından bu yana internet üzerinden ve postayla oy kullandığı seçimin sonuçları pazartesi günü açıklanacak.

Parti liderliği seçiminde 47 yaşındaki Truss, 42 yaşındaki eski Maliye Bakanı Rishi Sunak karşısında yarıştı.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından bir gün sonra Boris Johnson, başbakanlık görevinden istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e takdim edecek.

Johnson, 7 Temmuz'da Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmişti. Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan ilk oylamada Sunak ve Truss ilk iki sırayı almıştı.

Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakanı belirlemek için yapılan parti içi oy kullanma işlemleri, siber saldırı tehlikesi nedeniyle daha önce ertelenmişti.

Kaynak: Euronews