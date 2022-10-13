Muhafazakar Parti Liz Truss'tan çabuk bıktı

İngiltere'de eski başbakan Boris Johnson'ın istifası üzerine Muhafazakar Parti liderliği için yapılan yarıştan galip çıkan Liz Truss 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturdu. Ancak mini bütçe açıklamasının ardından piyasalarda yaşanmakta olan çalkantılar Truss'ın bu görevde ne kadar süre kalacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

Muhafazakar Partililer henüz görevde 40 gününü doldurmayan başbakanın değiştirilmesini açıkça konuşmaya başladı. Parti içinde etkili ConservativeHome adlı bloğun editörü ve eski milletvekili Paul Goodman miletvekilleri arasında liderlik değişimi konusunda birçok ismin havada uçuştuğunu belirtti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Goodman "Her kafadan her türlü ses çıkıyor, çünkü Muhafazakar milletvekilleri Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in ve hatta Liz Truss 'ın yerine başka birinin geçmesi olasılığı arayışında" dedi.

Hangi isimler gündemde?

Başbakanlık koltuğu için ismi geçen kişilerden biri liderlik yarışında Truss'a karşı yenilgiye uğrayan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Özellikle Truss'ın vergi kesintilerini içeren politikasının piyasalarda çalkantı yaratması üzerine birçok partili enflasyonla mücadeleyi öne çıkarıp vergi kesintilerinin bir süre beklemesi gerektiğini savunan Sunak'ın haklı olduğunu ifade etmişti.

Goodman bir diğer ismin yine liderlik için adaylığını koyan ancak Truss-Sunak rekabetinde elenen eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt olduğunu belirtti ve toplamda milletvekillerinin neredeyse üçte ikisinin oyunu alan bu iki adayla bir anlaşmaya varılarak görev değişikliğinin yapılabileceğini ileri sürdü.

Goodman ayrıca Truss'ın yerine geçtiği Boris Johnson'ın isminin de gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bu açıklamaların ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı James Cleverly bu dönemde liderlik değişiminin "hem siyasi hem de ekonomik açıdan felaket derecesinde kötü" olacağını savundu.

Muhafazakar Parti'nin yeniden parti içinde, genel seçime gitmeden lider değiştirmesinin tepki doğurmasından endişe ediyor. Yapılan son kamuoyu yoklamaları Muhafazakar Parti'nin ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne göre yüzde 25-30 puan geride kaldığını gösteriyor.

Kaynak: Euronews