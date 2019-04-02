Muhalif Özbek din adamı Abid Nazar hastaneye kaldırıldı

İsveç'te siyasi sığınma hakkı verilen ünlü Özbek imamı Obidhon-Qory Nazarov (Abid Nazar), geçirdiği ağır bir akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

centralasian.org'da yer alan habere göre Nazarov şu anda, İsveç'te bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunuyor. 61 yaşındaki Obidhon-Kory Nazarov, üç gün önce de sağlık sorunu yüzünden hastanede yatmıştı.

İmam Obidhon-measy Nazarov'un oğlu Dovudhon Nazarov 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Akciğerlerin bir tarafında enfeksiyon var. Komaya girmedi, şimdi yoğun bakımda. Ancak doktorlar bugün onun kendine geleceğini söylüyorlar ”dedi..

Abid Nazar İsveç'in Stromsund şehrinde 2012 yıl 22 Şubat'ta evinden çıkarken başından vurulmuştu. Beş yıl boyunca komada kaldı. Bununla birlikte, Şubat 2017'de imam komadan çıktı ve bu süre zarfında polis koruması altındaydı.

Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un ateşli bir eleştirmeni olarak kabul edilen Obidhon-kory Nazarov, Özbekistan’da Vahhabizm dini hareketine özel hizmetleri ile suçlandı.

Mahkemeye İsveçli araştırmacılar tarafından sunulan iddianameye göre, Özbek imamının suikasti, Rus asıllı Özbek vatandaşı Juri Jukuovski tarafından yapıldı.

2015 yılında Zhukovski 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, İmam ailesi karara itiraz etti. Mart 2016'da İsveç şehri Sundsvall mahkemesi Zhukovski'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Obidhon-kory Nazarov, 1990'ların başında Orta Asya'daki en popüler imamlardan biriydi.

Vaazlarında, yalnızca din hakkında değil aynı zamanda sosyal, ekonomik sorunlar ve Özbekistan'daki insan hakları ihlalleri hakkında da konuştu.

Diğer imamların aksine, bağımsız statüsünü korumaya çalıştı.

Kısa bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Karimov'un yönetimi, ülkesinde laik bir rejimin tehlikesini görmeye başladı.

1998'de Nazarov, bir yıl Taşkent'te saklanmak zorunda kaldığı aşırılıkçılıkla suçlandı.

Sonra Obidhon-kory Nazarov Kazakistan'a taşındı ve 8 yıl sonra BMMYK'nın yardımıyla İsveç'te siyasi sığınma hakkı elde etti.

Kaynak: ca-news