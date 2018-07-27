Mülteci gemisine hiç bir ülke giriş izni vermedi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Tunus, tarihinde ilk defa denizde kurtarılan mültecileri almayı reddetti. Tunus Kızılay’ı hükümetin 11 gündür bekletilen geminin limana yanaşmasına izin vermediğini duyurdu.

Yeni İtalya Hükümeti, mültecilere yardım eden yardım kuruluşlarına ait gemilere limanlarını kapatmış ve Avrupa Birliği ülkelerine denizde kurtarılan mültecilerin yükünü bölüşmek istediğini söylemişti.

France24'ün haberine göre, İtalya, Libya’da mülteciler için kamp yapılması önerisinde bulunmuş ama teklif Libya Başbakanı tarafından reddedilmişti.

Avrupa’ya gitmek isteyen mülteci teknelerinin hareket yeri Libya sahilleri olarak biliniyor.

Öte yandan Libya sahillerinde artan denetimlerden sonra, Tunus Avrupa’ya göç etmek isteyenler için yeni gözde mekân durumuna geldi.

Tunus Kızılay yetkilileri, denizde mahsur kalan 40 Afrikalı mültecinin sağlık durumun iyi olmadığını açıkladı.