Mülteci kampı değil açık cezaevi

Yunanistan’ın mültecilere zulmü bitmiyor. Sisam Adası’nda açılan yeni mülteci kampı da eleştirilerin odağında. Dikenli tellerle çevrili kamp gözetleme kameraları, X-Ray tarayıcıları ve manyetik kapılarla donatılmış. Bir gözaltı merkezi de bulunan kampa yalnız elektronik çiplerle girilebiliyor. 600 kişinin yerleştirildiği kampı hem mülteciler, hem de sivil toplum kuruluşları insanlık dışı olarak niteliyor.

KAMPA GELEN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Adadaki önceki çadır kentte 2 yıl kalan Suriyeli Abdurrahman Emane, yeni kampa yerleşenlerin zor günler geçirdiğini anlattı. Kendisinin elektrik, su ve internet bulunmayan eski çadır kentte hayat mücadelesi verdiğini aktaran Emane, “Kampta yaşayan herkes bir yolunu bulup oradan kaçmaya çalışıyordu” dedi. Emane, 5 ay önce kamptan kurtulmayı başardığını, yeni kampa giden arkadaşlarının ise zor günler geçirdiğini kaydetti:

AVRUPA’DA İNSAN HAKLARI YOK

“Yeni kampın hapishaneden farkı yok. Özgürlükleri tamamen ellerinden alındı. Bu insanlar suçlu değil ve ceza gerektirecek bir davranışta da bulunmadılar. Kamptaki gençlerin ve çocukların geleceğe dair umutları ve beklentileri kalmadı. Avrupa’ya büyük hayallerle gelmiştik. Savaştan ve ölümden kaçtık. Avrupa’da insan hakları ve özgürlük olduğunu düşündük. Fakat bunun doğru olmadığını acı bir tecrübe ile öğrendik.”

Bütün adalara açılacak

Sisam Adası’nda tartışmalara yol açan kapalı mülteci kampı geçen hafta açıldı. Kamp, Aydın’ın Kuşadası ilçesine sadece 4 mil uzaklıkta. Avrupa’nın en büyük göçmen kamp, 154 dönümlük alan üzerine inşa edildi. Avrupa Birliği, bu proje için 276 milyon Euro ayırdı. Sisam adasında açılan bu kamp, diğer Ege adaları İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanan beş kamptan biri. İlk olarak Sisam’da açılan kamp, diğer adalardakiler için de pilot proje olarak nitelendiriliyor.