Mülteciler konusunda sözünü tutmayan Avrupa Türkiye'den şikayet etti

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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 2018 başından beri 1.200 göçmenin Türkiye'den İtalya'ya geldiğini belirterek sözü verilen mali yardımın alındığına rağmen, Ankara’nın anlaşmanın gerekliklerini yerine getirmediğini söyledi. Salvini dün yaptığı açıklamalarda, "Yılbaşından beri 1.200 göçmen deniz yoluyla Türkiye'den geldi. Göçü kontrol etmek için, AB(Avrupa Birliği) 6 milyar euro Türkiye'ye verdi. Bir şeyler doğru değildir, acaba bazılar, yapması gerekeni yapmıyor mu?" diye sordu.

Avrupa Birliği, Suriye krizi nedeniyle Avrupa ülkelerine akın eden Suriyeli sığınmacılar sorunuyla baş edebilmek için, 2016 yılında Türkiye'yle bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, iki taraf Yunanistan'a ulaşan sığınmacılar konusunda anlaşamazlarsa geri gönderilecek, buna karşılık Türkiye'de sığınma arayan Suriyeli mülteciler Avrupa'da yeniden yerleştirilecek.

Brüksel buna karşılık göçmen kabul maliyetini karşılamak için Ankara'ya mali yardımda bulunacağının sözünü verdi. Ancak Avrupa mali destek sözünü uzun zaman yerine getirmedi