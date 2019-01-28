'Mülteciler Libya'ya iade edilmemeli'

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Libya’da güvenlik ve istikrarın istenen düzeyde sağlanamadığına dikkati çekerek, "UNHCR gibi çeşitli kurumların bu ülkedeki mülteci kamplarına ilişkin gözlem ve raporlarına göre, şu anki koşullarda mültecilerin buraya iade edilmemesi gerekir" dedi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, resmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’da yaşanan gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Van der Bellen, Libya’da istikrar ve güvenin henüz istenen düzeyde sağlanmadığını ifade ederek, Avusturya’nın Ulusal Mutabakat Hükümetinin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bu ülkede hayata geçirmek istediği eylem planını desteklediğini dile getirdi.

Avusturya ve Avrupa Birliği'nin (AB), Libya’da istikrar ve güvenliğin sağlanması ile demokratik kurumların işler hale getirilmesine yakın ilgi gösterdiğini aktaran Van der Bellen, özellikle bu ülkenin güney sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin askeri ve teknik desteğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Van der Bellen, güvenlik ve istikrarın tam anlamıyla sağlanamadığı bir ülkeye mültecilerin iade edilip edilmemesine ilişkin bir soruya, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi çeşitli kurumların bu ülkedeki mülteci kamplarına ilişkin gözlem ve raporlarına göre, şu anki koşullarda mültecilerin buraya iade edilmemesi gerekir ancak bu benim kişisel görüşüm." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçün durdurulması

Başbakan Sebastian Kurz ise Avusturya olarak Libya’nın mutabakat hükümetini desteklediklerini yineledi.

Libya’da istikrar, güvenin sağlanması ve ülkenin olumlu yönde ilerleme kaydetmesinin önemine işaret eden Kurz, Libya hükümetinin hem terör hem de insan kaçakçılarına karşı yürüttüğü mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurz, görüşmede ele alınan önemli başlıklardan birinin düzensiz göçle mücadele olduğunu ifade ederek, "Libya sahil güvenliği bu bağlamda çok başarılı bir çalışma yürüttü. Özellikle 2018’de 20 bin kişi Akdeniz’de kurtarılarak, tekrar Libya’ya ana karaya geri götürüldü. İnsan kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele ne kadar başarılı olursa Avrupa’ya geçmek isteyen insanların sayısının azalması gibi Akdeniz’de yaşamını yitiren insanların da sayısı azalıyor." diye konuştu.

Avusturyalı firmalara çağrı

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise eğitimden enerjiye iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin çok verimli geçtiğini vurguladı.

İki ülke arasında imzalan mutabakatla yenilenebilir enerji ve eğitim gibi alanlarda iş birliğinin arttırılması konusunda fikir birliği sağlandığını kaydeden Serrac, "Avusturyalı firmaların en kısa sürede tekrar Libya’ya geri dönerek, işbirliği ve çalışmalarını sürdürmeleri temennisinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Yasa dışı göç ve organize suçla mücadelenin gerçek bir işbirliği ile üstesinden gelinebileceğinin altını çizen es-Serrac, "Avusturya ve Libya arasındaki iş birliği, uygulanabilir ve her iki ülkenin ekonomik ve güvenlik alanlarında yararına olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA