Mülteciler üzerinden siyaset Almanya'ya yaramadı

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Alman federal koalisyon hükümetinin büyük ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)/ (Hristiyan Sosyal Birlik) CSU Hristiyan demokratlar birliği, mültecilerle ilgili olumsuz kararları yüzünden oy kaybına uğradı. Son ankete göre Haziran ayında yüzde 33 iken şimdi yüzde 30'a düştü.

Geçtiğimiz haftalarda CSU Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa tehdidinde bulunmuştu. Seehofer önümüzdeki günlende mültecilerin geri adesi için Avrupa ülkelerini tek tek dolaşmaya başlayacak. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Seehofer arasında yaşanan tartışmaların ardından, mülteci adaylarının uzun süreli tutulacağı “tahliye merkezleri”nin kurulması, Almanya-Avusturya sınırında kontrollerin artırılması ve mültecilerin geldikleri son AB ülkelerine, ikili anlaşmanın olduğu durumda geri gönderilmesi konularında uzlaşma sağlanmıştı.

Koalisyon hükümetinin anlaşmazlığı göç ve İslâm karşıtı AfD'ye yaradı

Ülkede hükümet ortakları arasındaki anlaşmazlıktan ise en çok faydalanan AfD (Almanya için Alternatif) Partisi oldu.Ancak yapılan son kamuoyu yoklaması farklı rakamlar ortaya koydu. Welt am Sonntag'ın Emnid'e yaptırdığı son kamuoyu yoklamasına göre sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), CDU-CSU gerginliği döneminde oy oranını artırdı. Anketlere göre AfD'nin hali hazırda oy oranı yüzde 3'lük artışla yüzde 17'ye ulaşmış durumda. AfD bu rakamla ilk kez koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı oy oranına ulaşmış oldu. Anketlere göre SPD'ye destek yüzde iki azaldı ve partinin oy oranı yüzde 17'ye düştü. CDU ve CSU da yüzde ikilik oy kaybıyla yüzde 30'a geriledi. Ankete katılanların yüzde 69'u Seehofer'in mülteci politikası tartışmasındaki tavrı nedeniyle imajının zarar gördüğünü belirtti. Yüzde 46'lık kesim ise Merkel'in imajının zarar gördüğünü ifade etti. Ankete katılanların yüzde 67'si CDU ve CSU'nun mülteci politikası tartışması sırasında birbirlerine muamelesini "saygısız" diye nitelendirdi.