Münbiç'te ABD askerlerine bombalı saldırı, 14 ölü, 2'si ABD askeri

El Cezire kaynakları, Suriye'nin Münbiç şehrinde ABD devriyesini el yapımı patlayıcı ile saldırı yapıldığı ve saldırıda 14 kişinin öldüğü ve iki ABD askerinin öldüğü öne sürüldü. Bölgede yaklaşık 20 yaralının tahliye edildiğini iddia ediyor.

YPG/PKK kontrolünde olan şehir üzerinde yoğun ABD Blackhawk helikopter aktivitesi gözlemleniyor. Patlama bombali bir aracin uzaktan kumandayla patlatilmasi sonucu meydana geldigi bilgisi geliyor. Helikopterin ABD askerlerini bölgeden tahliye ettiği bildirildi.

Bazı yerel kaynaklar yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu belirtirken 4 ABD askerinin yaralandığını 2'sin de öldüğünü belirtiyor. Saldırının devriye gezen ABD askerlerine değil ABD askerlerinni bulunduğu bir lokantaya yapıldığı da ileri sürülen iddialar arasında.

AFP saldırıda 7 ABD askerinin öldüğünü açıkladı.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Saldırıyı DEAŞ'ın yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, 16:13