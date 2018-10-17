Müslüman mezarlığının üzerinden yol geçirilecek

Rusya işgali altında bulunan Kırım’da Tavriya karayolu eski Müslüman mezarlığının üstünden geçecek.



Konu ile ilgili açıklama yapan “badbahchi_Phenix” isimli Twitter kullanıcısı, Bahçesaray yakınlarında bir zamanlar eski Müslüman mezarlığının bulunduğunu ve söz konusu mezarlığın Kırım’ın ilk Müslüman mezarlıklarından olduğunu belirterek, “Bahçesaray yakınlarında 14.-15. yüzyıllara ait Kırk Azizler mezarlığı, Tavrida karayolu inşaatı yüzünden yerle bir edilecek. 2017 yılında bu mezarlıkta Tataristan’dan gelen arkeologlar kazı yapmıştı. 2018’de (aniden!) onların mezarlıkların yarısını es geçtiği fark edildi. Şu an mezarlıkta Moskovalı arkeologlar kazı yapıyor.” diye bildirdi.



Kırk Azizler mezarlığı Bahçesaray şehrinin batısında bulunuyor. 14. yüzyıldan kalma mezarlıkta yüzlerce mezar taşı bulunuyordu. 1920 yılında birkaç tane mezar taşı Hansaray’ın mezarlığına taşınmıştı. Eski mezarlıktaki diğer mezar taşları ise 1944 Kırım Tatar Sürgününden sonra talan edilerek inşaat malzemesi olarak kullanılmıştı.



Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın işgalci yönetimi Mayıs 2017’de Kerç şehrinden Sivastopol (Akyar) şehrine kadar uzanan Tavrida karayolunu inşa etmeye başladı. Tavrida inşaatı nedeniyle karayolunun geçtiği bölgelerde çok sayıda ağaç kesildi, arazilere el konuldu ve evler yıkıldı.

Kaynak: QHA