Müslümanlara Fransa zulmü: Irkçı Darmanin’e dava girişimi

Müslümanlara dönük baskının her geçen gün arttığı Fransa’da son hedef İslam düşmanlığı ile mücadele eden Irkçılık ve İslamofobiye Karşı Koordinasyon Derneği oldu. Derneğin kapısına nefreti artırma bahanesiyle kilit vuruldu. Dernek Başkanı Abdelaziz Chaambi, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Chaambi, şunları söyledi: “Fransa şu anda direkt İslam’la ve Müslümanlarla savaşıyor. Hedeflerini de gizlemiyor. Hem İçişleri Bakanı Gerald Darmanın hem de ırkçı Marine Le Pen, İslam’a karşı daha da sert olmaları ve savaşmak gerektiğini söylüyorlar.

YALAN VE UYDURMA SEBEPLER

Son dönemde İslamafobi’ye karşı mücadele veren derneğimiz Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Ekim’de kapatıldı. Kapatma gerekçesi olarak ortaya konan sebeplerin tamamı yalan ve uydurma. ‘Siz İslamofobiya’ya karşı bir savaş veriyorsunuz, bu hükümete, Fransa’ya karşı bir kışkırtmadır’ dediler. Ayrıca bizim güvenlik güçlerine karşı halkı kışkırttığımızı söylediler. Halbuki bizim güvenlik güçlerine karşı kimseyi kışkırttığımız bir durum söz konusu değil. Aksine mazlumları, insanların haklarını, göçmenlerin, Müslümanların haklarını müdafaa etmeye çalışıyoruz. Filistin meselesini savunuyoruz. Siyonizme karşı olan duruşumuzu onlar antisemitizm olarak gösteriyor. Derneğimizi sosyal medyadan takip edenlerin yorumlarını delil olarak gösterdiler.

YENİ DERNEK KURACAĞIZ

Mazlumların haklarını savunarak, zalimlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Darmanın’a karşı dava açmak için Paris’teki avukatlarla irtibata geçtik. Bu karara itiraz edeceğiz. Biz bu kararın iptal edilmesini istiyoruz. Eğer bir şekilde başarılı olamazsak Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bu zulmü taşıyacağız. Derneğimiz, başörtüsü taktığı için okullardan atılan kadınların haklarını savunuyordu. Veli toplantıları yapıldığında Müslüman hanımlar başörtüsü taktıklarından dolayı toplantılardan kovuluyorlar. Bu velinin hakkını savunuyordu. Bir kişinin günlük mescide gittiğini anladıklarında onu işinden atıyorlar. Bu kişinin hakkını savunuyordu.

YARI DİKTATÖR DEVLET

Kız kardeşlerimiz sürücü ehliyeti almak istiyor. Ama başörtüsünden dolayı buna engel olunuyor. “Senin sürücü belgesi alman mümkün değil” diyorlar. ‘Başörtüsü takıyorsun, giremezsin’ diyerek hanım kardeşlerimiz lokantalardan kovuluyor. Irkçılık yaygınlaşmış durumda ve sıradan bir Fransız bile Müslüman bir hanımı, başörtüsü takıyor diye kovma hakkını kendinde buluyor. Kendileri hürriyet devletinden, insan haklarından vs. bahsediyorlar. Bunların tamamı yalan. Fransa tam anlamıyla yarı diktatör bir devlet haline gelmiş durumda.”