Müslümanlara hakaret eden politikacıya soruşturma

İsveç'in Karlskrona kentinde, Müslümanlara hakaret eden belediye başkan yardımcısı Christopher Larsson hakkında "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Blekinge Lans gazetesinin haberine göre, Blekinge bölgesi başsavcılığı, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nden belediye başkan yardımcısı Christopher Larsson hakkında soruşturma başlattı.

Larsson, Karlskrona Belediyesinin geçen yıl bir camide beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin verilmesine tepki göstermiş ve partisinin sosyal medyadaki sayfasından "Karlskrona semalarında okunan ezandan 'Allahuekber' şeklinde gökyüzüne dağılan sesler, İslamcıların kendilerini patlatırken bağırdıkları şekilde yankılanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Magnus Manhammar, tepki gösterdiği Larsson hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Larsson ise İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmediğini savunarak, hakkında başlatan soruşturmanın siyasi olduğunu öne sürdü.

Kaynak : AA