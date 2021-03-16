Fransa Başbakanı Castex bir tür üçüncü dalganın içindeyiz dedi

Fransa Başbakanı Castex İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün ülkede hızla yayıldığını söyledi.

Fransa Başbakanı Castex bir tür üçüncü dalganın içindeyiz dedi

Başbakan Jean Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularına cevap verdi.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

AA

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