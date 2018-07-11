NATO bildirisinde Türkiye ile dayanışma mesajı

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye ile dayanışma mesajları verildi.
Bildirideki ana maddeler şu şekilde
-Müttefikler terörle mücadelede dayanışma içinde olmalı
-Nato müttefikleri İran'ın füze denemeleri nedeniyle endişeli
Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı önlemler arttırılmalı
Bildiride, "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız. Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz. Güney sınırından gelen tehditleer karşı önlemleri artıracağız. Gelen tehdit ve meydan okumalara karşı birlikte duruyoruz.Müttefikler olarak birbirimizi savunmada sorumluluklarımızı adil paylaşacağız." ifadesi yer aldı.Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 18:35