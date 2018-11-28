NATO'da bir ilk: Kadın Genelkurmay Başkanı

Slovenya hükümeti tarafından alınan kararla Alenka Ermenc, ülkedeki ilk kadın genelkurmay başkanı oldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, hükümet oturumunda, Savunma Bakanı Karl Erjavec'in talebi üzerine Ermenc'in, ülkenin yeni genelkurmay başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildiği bildirildi.

Ermenc'in, 22 Şubat'tan bu yana genelkurmay başkanlığını yürüten Alan Geder'dan 28 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralacağı belirtildi.

Eğitimini Ljubljana ve Londra'da tamamlayan 55 yaşındaki Ermenc, NATO'nun barış misyonlarında da görev yapmıştı.

55 yaşındaki eski ordu komutanı askeri kariyerine 1991 yılında ülkenin eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazandığında başladı.

Maj Gen Ermenc, şu anda ordunun personel yardımcısı olarak görev yapıyor. Başkan Borut Pahor, ordunun performansını iyileştireceğini umduğunu söyledi.

Slovenya'da aktif ve yedek güçler de dahil olmak üzere yaklaşık 7bin 500 asker var .