NATO'dan Polonya'ya düşen füzeye ilişkin açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana sürerken, tüm dünya dün Przewodow köyündeki bir çiftliği vuran ve 2 kişinin ölümüne neden olan füzelerin kimin attığını konuşuyor. Rusya, Ukrayna'ya ait S-300'lerin Polonya'ya isabet ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ve Polonya da füzenin Ukrayna'dan ateşlendiğini doğruladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkelerinde bir köye düşen füzeyle ilgili, "Kesinlikle hiçbir şey bunun Polonya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olduğunu göstermez. Düşen, çok büyük olasılıkla hava savunma sisteminde kullanılan bir füzeydi. Bu da, füzenin Ukrayna savunma güçleri tarafından kullanıldığı anlamına geliyor" demişti.

Stoltenberg, füzeyi Rusya'nın attığı iddialarını, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" sözleriyle değerlendirdi.

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

"İlk analize göre olay, Ukrayna’ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna’nın suçu değil. Nihai suç Rusya’nındır.

İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı zaten arttırmıştık. Ama diğer yandan da bu olayın kasıtlı bir saldırı olduğuna dair işaret yok. Rusya’nın NATO müttefiklerine karşı bir savaş amacının olmadığını görüyoruz.