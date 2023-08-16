NATO'dan Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğratacak öneri

NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen, Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık ittifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

Ancak üst düzey bir NATO yetkilisinden, bu düşüncenin aksine bir yorum geldi.

NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen, Norveç'in Arendal kentinde katıldığı bir panelde Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceğini söyledi.

Norveç'in Verdens Gang (VG) gazetesinin bu yorumun NATO'nun görüşü olup olmadığı sorusu üzerine Jenssen, "Böyle olmalı demiyorum. Bu muhtemel çözümlerden olabilir diyorum." şeklinde yanıt verdi.

"NATO'nun konumu net ve değişmedi"

NATO'dan bir yetkili, Jenssen'in Norveç basınında yer alan 'Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği' ifadelerini Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirdi.

"NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin temmuzdaki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullanan yetkili şöyle devam etti:

Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barış sağlamaya kararlıyız. Barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna karar verecek.

Yetkili, "Savaşın tekrarlanmamasını sağlamak için güvenlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.